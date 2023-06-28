Британська розвідка проаналізувала вплив удару по Чонгарському мосту на окупантів

10:53 28 червня Київ, Україна

Після того, як вранці 22 червня стався удар по Чонгарському автомобільному мосту, що з'єднує Кримський півострів з окупованими росією територіями Херсонської області, тимчасове закриття траси призвело до того, що російським конвоям з матеріально-технічного забезпечення довелося щонайменше на 50% довше діставатися до фронту альтернативними маршрутами.



Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



Чонгарські мости обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом та Херсоном, зазначили британські розвідники. Маршрут через Чонгарські мости є найпрямішим шляхом із кримського логістичного вузла окупантів у Джанкої та Запорізькому напрямку, де росія обороняється від масштабного українського наступу, зазначають британські розвідники.

"Звіти вказують на те, що російська влада майже напевно збудувала понтонну переправу замість мосту протягом 24 годин після нападу; дуже ймовірно, що переправа обмежена лише військовим транспортом", - йдеться у повідомленні британської розвідки.

Швидкість, з якою окупанти побудували альтернативний перехід, вказує на те, наскільки цей маршрут є життєво важливим для російських військових в окупованій Україні, зазначили британські розвідники.