Британська розвідка проаналізувала вплив удару по Чонгарському мосту на окупантів

Після того, як вранці 22 червня стався удар по Чонгарському автомобільному мосту, що з'єднує Кримський півострів з окупованими росією територіями Херсонської області, тимчасове закриття траси призвело до того, що російським конвоям з матеріально-технічного забезпечення довелося щонайменше на 50% довше діставатися до фронту альтернативними маршрутами.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Чонгарські мости обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом та Херсоном, зазначили британські розвідники. Маршрут через Чонгарські мости є найпрямішим шляхом із кримського логістичного вузла окупантів у Джанкої та Запорізькому напрямку, де росія обороняється від масштабного українського наступу, зазначають британські розвідники.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Чонгарські мости обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом та Херсоном, зазначили британські розвідники. Маршрут через Чонгарські мости є найпрямішим шляхом із кримського логістичного вузла окупантів у Джанкої та Запорізькому напрямку, де росія обороняється від масштабного українського наступу, зазначають британські розвідники.
Швидкість, з якою окупанти побудували альтернативний перехід, вказує на те, наскільки цей маршрут є життєво важливим для російських військових в окупованій Україні, зазначили британські розвідники.
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