Британська розвідка вважає, що погодні умови не завадять наступу рф

11:54 09 лютого Київ, Україна

Росіяни можуть здійснювати наступальні операції, незважаючи на погіршення погодних умов у наступні тижні.



Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії у четвер.



Як зазначають у зведенні, погода продовжує відігравати важливу роль у ході війни росії в Україні. У той час як земля замерзла, останніми тижнями умови переміщення по пересіченій місцевості на сході України, швидше за все, практично не змінилися.



8 лютого температура поверхні була близько 0 градусів. За прогнозами, наступного тижня підвищення температури ґрунту та танення снігу, ймовірно, погіршать умови для пересування по всій території Донбасу.



За оцінкою британського відомства, умови пересування по пересіченій місцевості, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю бруду, у середині та наприкінці березня.