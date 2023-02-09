Британська розвідка вважає, що погодні умови не завадять наступу рф

11:54 09 лютого Київ, Україна

Росіяни можуть здійснювати наступальні операції, незважаючи на погіршення погодних умов у наступні тижні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії у четвер.

Як зазначають у зведенні, погода продовжує відігравати важливу роль у ході війни росії в Україні. У той час як земля замерзла, останніми тижнями умови переміщення по пересіченій місцевості на сході України, швидше за все, практично не змінилися.

8 лютого температура поверхні була близько 0 градусів. За прогнозами, наступного тижня підвищення температури ґрунту та танення снігу, ймовірно, погіршать умови для пересування по всій території Донбасу.

За оцінкою британського відомства, умови пересування по пересіченій місцевості, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю бруду, у середині та наприкінці березня.
 
"Командири з обох сторін, швидше за все, намагатимуться уникати планування великих наступальних операцій у цей час. Однак політичні чи оперативні можливості можуть переважати ці побоювання, як це продемонструвала росія, розпочавши своє вторгнення наприкінці лютого 2022 року", – сказано у зведенні.