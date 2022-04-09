Британська розвідка підтвердила виведення російських військ із півночі України

13:03 08 квітня Київ, Україна

Російські війська повністю виведені з півночі України на територію білорусі та росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані військової розвідки.



Деякі з цих підрозділів будуть перекинуті до східної України для участі у бойових діях на Донбасі, при цьому багатьом з них буде потрібно поповнення перед новим розгортанням. "Будь-яка масова передислокація з півночі займе не менше тижня", - йдеться у повідомленні.



У британському міністерстві оборони також заявили, що обстріл міст на сході та півдні України триває, російські війська просунулися далі на південь від міста Ізюм, яке залишається під їхнім контролем.



Сумську область України (на північному сході країни) звільнено від російських військ, заявив її голова Дмитро Живицький. При цьому він попередив, що на території області багато замінованих, небезпечних місць, попросив не користуватися узбіччям та лісовими дорогами, не наближатися до знищеної військової техніки.



За останніми даними ООН, з початку вторгнення в Україну там загинуло 1611 осіб серед цивільного населення, зокрема, 131 дитина. 2227 людей було поранено.



Більшість зафіксованих жертв серед мирного населення сталася внаслідок застосування засобів з великою площею ураження, зокрема, важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів, йдеться у повідомленні.



В ООН зазначили, що реальна кількість загиблих набагато більша, тому що у звіти потрапляють лише підтверджені випадки, а у місцях, де точаться бої, оперативно перевірити інформацію неможливо.