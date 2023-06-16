Британська розвідка відзначає зростання вильотів тактичної авіації рф

09:13 14 червня Київ, Україна

Останні два тижні спостерігається збільшення кількості російських бойових вильотів тактичної авіації, особливо над півднем України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки. У той самий час щоденна кількість вильотів залишається значно нижчою від пікового показника на початку повномасштабної війни.



Це майже, напевно, було зроблено у відповідь на повідомлення про активізацію українських наступальних операцій, оскільки російські повітряно-космічні сили (ВКС) намагаються підтримати наземні війська ударами з повітря, йдеться у звіті британських розвідників.

"Незважаючи на зростання, щоденна кількість вильотів ВКС залишається значно нижчою від пікового показника до 300 щоденних вильотів на початку війни", - додали британські розвідники.

За даними британської розвідки, з початку вторгнення південь України часто був доступнішим для російських повітряних операцій порівняно з іншими ділянками фронту.



За останній рік ВКС збільшили використання зброї класу "повітря-поверхня", наприклад, планерних бомб, що дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей.