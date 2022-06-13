Британська розвідка опублікувала свою свіжу аналітику з аналізом ситуації на Донеччині

11:07 13 червня Київ, Україна

У вихідні дні тривали бої навколо Сєвєродонецька. Згідно з аналітикою Британської розвідки, найближчими місяцями одними з найважливіших факторів, що визначають хід війни, ймовірно, стануть операції з форсування річок.

"Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що українським військам часто вдавалося зруйнувати мости перед відходом, тоді як у росії важко виходило налагодити складну координацію, необхідну для успішного проведення великомасштабних переправ через річки під вогнем. Але остання спроба форсувати Сіверський Донець обернулася для росії катастрофою з величезними втратами.