Британська розвідка опублікувала свою свіжу аналітику з аналізом ситуації на Донеччині

У вихідні дні тривали бої навколо Сєвєродонецька. Згідно з аналітикою Британської розвідки, найближчими місяцями одними з найважливіших факторів, що визначають хід війни, ймовірно, стануть операції з форсування річок.
Також повідомляється, що українським військам часто вдавалося зруйнувати мости перед відходом, тоді як у росії важко виходило налагодити складну координацію, необхідну для успішного проведення великомасштабних переправ через річки під вогнем. Але остання спроба форсувати Сіверський Донець обернулася для росії катастрофою з величезними втратами.
Ключова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі довжиною 90 кілометрів лежить на захід від річки Сіверський Донець.
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