Британська розвідка опублікувала актуальну карту бойових дій

14:14 05 грудня Київ, Україна

Російські агресори не залишають спроб прориву позицій ЗСУ на сході України. На Донецькому та Луганському напрямах важка ситуація.



Міноборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій.



За даними британської розвідки, ворог продовжує атаки на Донецькому та Луганському напрямках. Запеклі бої тривають у районі Бахмута, Кремінної та Сватового.



На інших ділянках фронту активних бойових дій немає. ЗСУ продовжують завдавати ударів по тилових позиціях росіян.