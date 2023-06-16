Британська розвідка оцінила спроби рф замаскувати Кримський міст

10:40 29 травня Київ, Україна

Російські війська проводили навчання з безпеки навколо Кримського мосту з використанням димової завіси. Однак ця тактика показала свою неефективність під час війни росії проти України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці зазначили, що 24 травня 2023 року росія провела навчання з безпеки навколо Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів із Краснодарським краєм росії. Це включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст.

Зазначається, що димову завісу викликали димогенератори ТДА-3, ймовірно, 28-ї бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту росії.
"Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу та обману) - на чому робиться сильний акцент. Однак на практиці російське маскування було загалом неефективним у війні проти України, ймовірно, через відсутність сильного централізованого планування та низьку бойову дисципліну на нижчих рівнях», — йдеться у звіті.