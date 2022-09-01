Британська розвідка оцінила перспективи українського контрнаступу на півдні

09:37 30 серпня Київ, Україна

У британській розвідці заявили, що успіх наступу ЗСУ на Херсонському напрямку залежатиме від згуртованості сил, які там зосередила росія.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.



Наголошується, що з ранку 29 серпня кілька бригад ЗСУ посилили артобстріли на передових ділянках на півдні України. Українські далекобійні високоточні удари продовжують заважати поповненню запасів з боку росії. Водночас поки що неможливо підтвердити масштаби українського удару.



У розвідці повідомляють, що з початку серпня росія доклала значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона. 49-а загальновійськова армія Південного військового округу (ПВО) була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу (СВО). Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані особовим складом та залежать від крихких ліній постачання по поромних та понтонних мостах через Дніпро.



Ця інтеграція підрозділів ПВО та СВО передбачає значну реорганізацію російських сил в Україні. Росія зробила кроки по об'єднанню кількох напівнезалежних оперативних командувань після їхніх невдач на початку вторгнення.



Як зазначили у Міноборони Британії, якщо Україні вдасться провести тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим чинником стійкості російської оборони на півдні.