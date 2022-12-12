Британська розвідка оцінила, чи змінилися цілі так званої "спецоперації" росії в Україні

13:44 12 грудня Київ, Україна

Росія, як і раніше, прагне поширити контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями України. Російські військові командири, як і раніше, вважають пріоритетним просування в глиб Донецької області.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



Проте, за даними розвідників, російська стратегія навряд чи досягне поставленої мети. Дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні сформувати ефективну ударну силу, здатну повернути ці райони, йдеться у звіті британської розвідки.



Там також нагадали, що 8 грудня представник президента росії дмитро пєсков переформулював основні цілі так званої "військової спецоперації".



Він сказав, що однією з головних цілей росії є "захист" мешканців Донбасу та південного сходу України, але стверджував, що ще багато роботи для так званого "звільнення" цих територій.