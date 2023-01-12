Британська розвідка оцінила використання росіянами ПДВ на Донбасі

14:02 12 січня Київ, Україна

Передислоковані на Донбас і південь України російські командири намагаються використовувати повітряно-десантні війська (ПДВ) більш відповідно до їхньої ролі як елітних сил швидкого реагування.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

"З початку січня 2023 року росія майже напевно виділяла підрозділи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ПДВ (повітряно-десантні війська) для посилення лінії фронту біля Кремінної після того, як оцінила цей сектор як дуже вразливий", - йдеться у повідомленні британської розвідки.

До листопада 2022 р. росія виділила майже всі розгорнуті сили ПДВ для довгострокового наземного утримання вздовж лінії фронту в районі Херсона, зазначають британські розвідники.



Останні дві доби тривають запеклі бої як навколо міста Соледар Донецької області, так і на підступах до Кремінної Луганської області, зазначили у британській розвідці.