Британська розвідка оцінила використання росіянами ПДВ на Донбасі

Передислоковані на Донбас і південь України російські командири намагаються використовувати повітряно-десантні війська (ПДВ) більш відповідно до їхньої ролі як елітних сил швидкого реагування.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
До листопада 2022 р. росія виділила майже всі розгорнуті сили ПДВ для довгострокового наземного утримання вздовж лінії фронту в районі Херсона, зазначають британські розвідники.
Останні дві доби тривають запеклі бої як навколо міста Соледар Донецької області, так і на підступах до Кремінної Луганської області, зазначили у британській розвідці.
Останні дві доби тривають запеклі бої як навколо міста Соледар Донецької області, так і на підступах до Кремінної Луганської області, зазначили у британській розвідці.
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