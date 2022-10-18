Британська розвідка пояснила мету масованих ударів росії по Україні

11:40 18 жовтня Київ, Україна

У росіян основне завдання - завдати масованими ударами широкомасштабних збитків енергорозподільній мережі.



Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.



З 10 жовтня росія підтримує підвищений темп завдання далекобійних ударів по цілях на території України, наголошується в повідомленні.



Удари завдавалися крилатими ракетами, зенітними ракетами класу "поверхня-поверхня" та поставленими Іраном безпілотними літальними апаратами "Шахед-136".