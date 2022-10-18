Британська розвідка пояснила мету масованих ударів росії по Україні

У росіян основне завдання - завдати масованими ударами широкомасштабних збитків енергорозподільній мережі.
Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.
З 10 жовтня росія підтримує підвищений темп завдання далекобійних ударів по цілях на території України, наголошується в повідомленні.
Удари завдавалися крилатими ракетами, зенітними ракетами класу "поверхня-поверхня" та поставленими Іраном безпілотними літальними апаратами "Шахед-136".
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