Британська розвідка пояснила мету масованих ударів росії по Україні

11:40 18 жовтня Київ, Україна

У росіян основне завдання - завдати масованими ударами широкомасштабних збитків енергорозподільній мережі.


Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

З 10 жовтня росія підтримує підвищений темп завдання далекобійних ударів по цілях на території України, наголошується в повідомленні.

Удари завдавалися крилатими ракетами, зенітними ракетами класу "поверхня-поверхня" та поставленими Іраном безпілотними літальними апаратами "Шахед-136".
 
"Оскільки з серпня росія зазнає невдач на полі бою, вона, швидше за все, виявляє велику готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових об'єктів", – йдеться у повідомленні.