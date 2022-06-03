Британська розвідка: жодна зі стратегічних цілей росії не була досягнута

09:40 03 червня Київ, Україна

Сьогодні виповнюється 100 днів від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У зв'язку з цим британська розвідка нагадує, що російським військам не вдалося досягти початкових цілей із захоплення України.



Постійний опір українців та російська неспроможність захопити аеродром Гостомель у перші 24 години призвели до відбиття російських наступальних операцій.

«У порівнянні з первісним планом росії жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб росія досягла будь-якої форми успіху, будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час», - зазначає в ранковому зведенні британська розвідка.

Аналітики вказують, що після провалу початкового плану росія адаптувала свій оперативний план, щоб зосередитись на Донбасі.

«Зараз росія досягає тактичного успіху на Донбасі. Російські збройні сили створили та зберегли динаміку і, схоже, утримують ініціативу над українською опозицією. Росія контролює понад 90% Луганської області і, швидше за все, завершить контроль протягом наступних двох тижнів», - зазначають у Міноборони Британії.

Тактичні успіхи коштували окупантам значних ресурсів.