Британська розвідка: жодна зі стратегічних цілей росії не була досягнута

Сьогодні виповнюється 100 днів від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У зв'язку з цим британська розвідка нагадує, що російським військам не вдалося досягти початкових цілей із захоплення України.
Постійний опір українців та російська неспроможність захопити аеродром Гостомель у перші 24 години призвели до відбиття російських наступальних операцій.
Постійний опір українців та російська неспроможність захопити аеродром Гостомель у перші 24 години призвели до відбиття російських наступальних операцій.
Аналітики вказують, що після провалу початкового плану росія адаптувала свій оперативний план, щоб зосередитись на Донбасі.
Тактичні успіхи коштували окупантам значних ресурсів.
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