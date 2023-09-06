Британська організація MAG допоможе розмінувати енергетичні об'єкти України

12:14 23 серпня Київ, Україна

Міністерство енергетики України та філія британської неурядової організації The Mines Advisory Group (MAG) співпрацюватимуть при розмінуванні енергетичних об'єктів та прилеглих територій.



Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.



За даними відомства, відповідний меморандум у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка та державного секретаря з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Гранта Шаппса підписали заступник міністра енергетики Ярослав Демченков та директор Філії MAG Джон Канліфф.



За словами Галущенка, розмінування енергетичних об'єктів - дуже важлива річ, а відновлення енергопостачання стримується тотальною замінованістю, особливо на деокупованих територіях.

“Багато українських енергокомпаній готові самі навчати своїх фахівців, закуповувати обладнання для прискорення розмінування. І ми дякуємо MAG за готовність надати таку допомогу”, - сказав Галущенко.

Як зазначив британський державний секретар з енергетичної безпеки, "українці продовжують демонструвати неймовірну стійкість та винахідливість, відновлюючи життєво важливу інфраструктуру".

"Більшість ремонтних робіт стануть можливими тільки після розмінування, при цьому Сполучене Королівство і надалі підтримуватиме народ України, який захищається від російської агресії та відновлює свою країну", - сказав Шаппс.

Меморандум передбачає співпрацю щодо створення умов для безпечного відновлення української критичної енергетичної інфраструктури. Йдеться про очищення споруд енергетичних об'єктів, їхніх майданчиків, прилеглих територій від вибухонебезпечних предметів. А також від їхніх частин, що становлять загрозу життю та здоров'ю людей, та належному безпечному функціонуванню енергетичних об'єктів.