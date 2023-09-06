Британська організація MAG допоможе розмінувати енергетичні об'єкти України

Міністерство енергетики України та філія британської неурядової організації The Mines Advisory Group (MAG) співпрацюватимуть при розмінуванні енергетичних об'єктів та прилеглих територій.
Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.
За даними відомства, відповідний меморандум у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка та державного секретаря з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Гранта Шаппса підписали заступник міністра енергетики Ярослав Демченков та директор Філії MAG Джон Канліфф.
За словами Галущенка, розмінування енергетичних об'єктів - дуже важлива річ, а відновлення енергопостачання стримується тотальною замінованістю, особливо на деокупованих територіях.
Як зазначив британський державний секретар з енергетичної безпеки, "українці продовжують демонструвати неймовірну стійкість та винахідливість, відновлюючи життєво важливу інфраструктуру".
Меморандум передбачає співпрацю щодо створення умов для безпечного відновлення української критичної енергетичної інфраструктури. Йдеться про очищення споруд енергетичних об'єктів, їхніх майданчиків, прилеглих територій від вибухонебезпечних предметів. А також від їхніх частин, що становлять загрозу життю та здоров'ю людей, та належному безпечному функціонуванню енергетичних об'єктів.
Також йтиметься про допомогу з інформуванням про мінну небезпеку, технічне та нетехнічне обстеження та розмінування територій. Крім того, британські фахівці допоможуть створити безпечне середовище для соціально-економічного розвитку регіонів, які постраждали від бойових дій.
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