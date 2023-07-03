Британську компанію Unilever внесено до списку спонсорів війни - НАЗК

12:56 03 липня Київ, Україна

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) заявило, що британську корпорацію Unilever було внесено до списку міжнародних спонсорів війни.



За даними пресслужби НАЗК, компанія вносить значні податкові платежі до російського державного бюджету, що підтримує економіку агресора та сприяє продовженню війни росії проти України.



Unilever налічує понад 3000 співробітників у росії. У 2022 році російський сектор Unilever склав 1,4% від загального обігу компанії і 2% її чистого прибутку, який торік зріс на 24,9% порівняно з 2021 роком і склав 8,03 мільярда євро. Виторг Unilever досяг 60,1 мільярда євро (+14,5%). Продаж компанії збільшився у всіх категоріях, особливо у продажу косметичних продуктів (+20,8%).



Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Unilever заявила про намір призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в росію, а також припинити всі медійні та рекламні витрати.



Проте прибуток Unilever Russia подвоївся за рік війни, склавши понад 9,2 мільярда рублів (108 мільйонів євро) у 2022 році порівняно з 4,8 мільярдами рублів (56 мільйонів євро) у 2021 році.