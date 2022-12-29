Британія виділить 2,3 млрд фунтів допомоги Україні

16:46 29 грудня Київ, Україна

Великобританія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд доларів) на підтримку України наступного року.

Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес, повідомляє The Guardian.

"Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів надамо підтримку наступного року, і ми переконаємося, що вони мають системи озброєння, які їм потрібні, і Сполучене Королівство допоможе їм купити їх в інших країнах світу", - сказав він.

Воллес зазначив, що Британія надасть Україні системи озброєння, сумісні із радянськими зразками. За його словами, нещодавно Британія надала тисячі зенітних ракет, щоб ЗСУ могли збивати безпілотники.

"Водночас, за словами міністра, Британія надає свої знання та досвід для забезпечення кращої координації протиповітряної оборони на землі", - сказав міністр.

Він також зазначив, що паралельно Британія робить все можливе, щоб Україна могла перемогти на землі, щоб вона могла відтіснити російські сили.