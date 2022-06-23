Британія вводить нові санкції щодо росії: обмеження торкнуться авіапалива та технологій

13:41 23 червня Київ, Україна

Британія заборонила постачання в рф авіапалива, товарів і технологій, пов'язаних з роботою в морі, з нафтою та її переробкою, з хімічною та біологічною зброєю, а також критичних промислових технологій.



Також Британія заборонила відправляти в рф банкноти фунтів стерлінгів і євро. Ці обмеження стосуються й тимчасово окупованих росією територій України.

Крім того, заборонено надання технічної допомоги та інших послуг, пов'язаних із імпортом заліза та сталі.



Великобританія також наклала санкції на імпорт, придбання або здійснення поставок з росії товарів з метою отримання прибутку, а також пов'язаних із цим засобів, технічних, фінансових, брокерських послуг.



Раніше глава британського МЗС Ліз Трасс пообіцяла, що Лондон вводитиме нові санкції проти росії доти, доки вона не виведе війська з України. Вона додала, що Британія продовжуватиме постачати Києву зброю, а також підтримувати її спроби «витіснити росію зі своєї території».