Британія ввела санкції проти росії через "вибори" на ТОТ

Уряд Великобританії в п'ятницю, 29 вересня, ввів нові санкції проти росії за проведення нею "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.
Зазначається, що Британія запровадила санкції проти російських чиновників, причетних до нещодавніх фіктивних виборів в українських областях Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській, а також у незаконно анексованому Криму.
Санкції також поширюються на чиновників, причетних до минулорічних фіктивних референдумів, організованих для легітимізації спроб анексії території України.
Ці санкції передбачають заморожування активів цих чиновників та заборону на в'їзд до Великобританії.
Серед зазначених є організація та чиновники росії:
- Центральна виборча комісія (ЦВК) росії, яка організувала у вересні псевдовибори та минулорічні референдуми на окупованих частинах України.
- Секретарка ЦВК, одна з найвищих посадових осіб Центральної виборчої комісії, Наталія Бударіна.
- Голова так званої Херсонської ОДА Андрій Алексієнко.
- Голова так званої виборчої комісії у Херсоні Марина Захарова.
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Великобританія запровадила санкції проти 1600 фізичних та юридичних осіб росії.
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