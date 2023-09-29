Британія ввела санкції проти росії через "вибори" на ТОТ

Уряд Великобританії в п'ятницю, 29 вересня, ввів нові санкції проти росії за проведення нею "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.



Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.



Зазначається, що Британія запровадила санкції проти російських чиновників, причетних до нещодавніх фіктивних виборів в українських областях Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській, а також у незаконно анексованому Криму.



Санкції також поширюються на чиновників, причетних до минулорічних фіктивних референдумів, організованих для легітимізації спроб анексії території України.



Ці санкції передбачають заморожування активів цих чиновників та заборону на в'їзд до Великобританії.



Серед зазначених є організація та чиновники росії: