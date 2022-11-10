Британія незабаром завершить постачання ЗСУ тисячі додаткових ракет "земля-повітря" - Воллес

09:56 10 листопада Київ, Україна

Великобританія найближчим часом завершить постачання Збройним силам України приблизно 1000 додаткових ракет "земля-повітря".

Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Бен Воллес, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Це стало відповіддю на запити України щодо посилення можливостей протиповітряної оборони та ракети відіграватимуть життєво важливу роль у забезпеченні протиповітряної оборони України та захисті її критичної інфраструктури, яка постійно стає мішенню для росії", - йдеться у повідомленні.

Ракети можуть використовуватись у комплексі із засобами Збройних сил України. Устаткування складається з пускових установок і ракет і здатне збивати повітряні цілі, зокрема, російські безпілотники та крилаті ракети.

"Це зобов'язання щодо надання ще сотень ракет "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного ураження критично важливої національної інфраструктури", - сказав Воллес.

Оголошення про це сталося після того, як міністр оборони Великобританії Бен Воллес 9 листопада відвідав два навчальні центри, де понад 7400 українських новобранців пройшли підготовку під керівництвом Збройних сил Великобританії разом із вісьмома країнами-партнерами. Там Воллес, зокрема, зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.



Наразі 1900 українських новобранців перебувають у Великій Британії та проходять навчання і незабаром повернуться в Україну. Після закінчення навчання їм надають предмети, у тому числі бойовий одяг, бронежилети та засоби захисту слуху, водонепроникний одяг та спальні мішки. Новобранцям також видають повністю укомплектовану індивідуальну аптечку першої допомоги після навчання користування джгутами, польовими пов'язками та оклюзійною пов'язкою.



Новобранці, які покидають Великобританію, отримають комплекти для екстремальних холодів. Про це 9 листопада повідомив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Ріші Сунак. Зокрема, йдеться про 25 000 комплектів одягу для екстремальних холодів, 20 000 спальних мішків та 150 ізотермічних наметів.

“Оголошення про це зроблено у відповідь на запити українців щодо додаткового обладнання для холодної погоди. Українські війська продовжують боротьбу за звільнення своєї країни від російських військ, оскільки швидко наближається зима, коли температура може опускатися до мінус 20 °C та нижче в деяких частинах країни”, - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Міцні спальні мішки та рулонні килимки у поєднанні з обігрівом житлових приміщень та особистим зимовим одягом допоможуть запобігти травмам, пов'язаним із застудою, та забезпечать військам можливість діяти ефективно та результативно.

«Ми екіпірували понад 9000 українських новобранців необхідними засобами індивідуального захисту, зокрема, касками, бронежилетами та розвантажувальними жилетами, щоб допомогти їм у боротьбі з російською агресією. Зусилля підтримати це з боку всієї логістичної спільноти були дуже вражаючими та великими справами», — сказав командувач базової підготовки українських новобранців у Великій Британії, бригадний генерал Джастін Стенхаус.

Він додав, що українські новобранці, багато з яких майже не мають військового досвіду, "продемонстрували зразкову мужність, стійкість та бажання вчитися, що дуже приємно спостерігати". За його словами, "інструктори виконали відмінну роботу, навчивши новобранців жити і воювати, використовуючи нове обладнання та перетворивши їх із цивільних на солдатів лише через п'ять тижнів".