Британія вперше з початку війни розглядає можливість надання Україні танків Challenger 2

Великобританія вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії розглядає можливість надання Україні 10 бойових танків Challenger 2, яких буде достатньо для оснащення ескадри.



Про це пише Sky News з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

"Вже кілька тижнів точаться дискусії про постачання низки основних бойових танків Challenger 2 британської армії українським збройним силам", - сказало джерело.

Як пише видання, такий крок з боку Великобританії ознаменував би значне посилення західної підтримки України і міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад.



Водночас наголошується, що глава британського уряду Ріші Сунак ще не ухвалив остаточного рішення. За даними Sky News, можливо, про постачання нової допомоги, зокрема танків, буде оголошено під час наступного засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 20 січня.



Що відомо про танки Challenger 2

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великобританії, який випускає британська компанія "Віккерс Дефенс Системс".



Танк оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1 - наступницею гармат, що стоять на танках "Чіфтен" та "Челленджер". Ця гармата, відлита методом електрошлакової переплавки, є єдиною нарізною гарматою цього калібру, що використовується НАТО.



Цифрова система керування вогнем, розроблена фірмою Дженерал Дайнемікс, містить 32-бітний процесор і шину даних Mil Std 1553, вперше встановлену на англійській броньованій машині.



"Челленджер 2" також є одним із найважче броньованих серед західних танків.