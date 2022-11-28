Британія продовжить Україну стільки, скільки потрібно

Великобританія продовжуватиме надавати підтримку Україні у війні проти російської агресії.
Про це йдеться в оприлюдненій витримці з першого великого зовнішньополітичного мовлення чинного глави британського уряду Ріші Сунака, пише Reuters.
Глава британського уряду підкреслив, що не змінюватиме політику колишніх прем'єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс щодо допомоги Україні.
Про це йдеться в оприлюдненій витримці з першого великого зовнішньополітичного мовлення чинного глави британського уряду Ріші Сунака, пише Reuters.
Глава британського уряду підкреслив, що не змінюватиме політику колишніх прем'єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс щодо допомоги Україні.
Сунак також пообіцяв, що Лондон надасть нову підтримку Києву щодо протиповітряної оборони.
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