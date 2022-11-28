Британія продовжить Україну стільки, скільки потрібно

08:06 28 листопада Київ, Україна

Великобританія продовжуватиме надавати підтримку Україні у війні проти російської агресії.



Про це йдеться в оприлюдненій витримці з першого великого зовнішньополітичного мовлення чинного глави британського уряду Ріші Сунака, пише Reuters.



Глава британського уряду підкреслив, що не змінюватиме політику колишніх прем'єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс щодо допомоги Україні.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року", - сказав політик.

Сунак також пообіцяв, що Лондон надасть нову підтримку Києву щодо протиповітряної оборони.