Британія постачає Україні новітні ракети з лазерним наведенням Brimstone 2

08:57 22 листопада Київ, Україна

Військово-повітряні сили Великобританії передали українським військам новітню версію ракет Brimstone 2 із лазерним наведенням, дальність польоту якої майже вдвічі перевищує цей показник у попередній моделі.



Про це повідомляє The Telegraph.

"Відео, оприлюднене минулого місяця Службою радіомовлення британських Збройних сил, показало, що більш просунута версія готується до транспортування з бази Королівських ВПС Брайз Нортон в Оксфордширі", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, при цьому українські війська модифікували вантажівки для використання як мобільні пускові платформи для знищення російських танків та іншої техніки з великої відстані. Зазвичай, ці ракети запускаються з повітря.

"Ракети, кожна з яких коштує близько 175 000 фунтів стерлінгів (≈ 7603000 грн), можуть уражати цілі, відстежуючи лазер, випущений військами, літаками або транспортними засобами, або вибирати свою власну ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою високочастотного радара" – пише The Telegraph.

Ця система дозволяє зброї сканувати поле бою та вибирати найбільш підходящу ціль, виключаючи цивільні автомобілі або менш важливу військову техніку. При наведенні лазером, випущеним дружніми військами, Brimstone можна використовувати у населених пунктах із великою точністю, обмежуючи потенційні побічні втрати серед цивільного населення.



Перша версія Brimstone надійшла на озброєння британських ВПС у 2005 році. У 2008 році її було модернізовано для використання лазерного наведення. Brimstone 2, наступна покращена модель надійшла на озброєння у 2016 році.



З дальністю польоту при запуску з реактивного літака близько 60 кілометрів і боєголовкою масою 6,3 кілограма Brimstone 2 призначена в першу чергу для ураження наземних цілей, включаючи транспортні засоби, що рухаються. У той самий час була розроблена і морська версія цієї зброї, призначена для ураження швидких ударних кораблів, таких як швидкісні катери.



Ракети, поряд з аналогічними протитанковими засобами, відправленими іншими західними союзниками України, мали зіграти центральну роль у стримуванні військового наступу москви в останні місяці, зазначає видання.