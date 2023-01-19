Великобританія підтвердила передачу Україні партії ракет Brimstone

Великобританія в рамках пакету військової допомоги передасть Україні 600 високоточних ракет Brimstone. Про це сказав міністр оборони Бен Уоллес, повідомляє The Guardian у четвер, 19 січня.
Уоллес нагадав, що Британія "розблокувала" низку пакетів військової допомоги за останній рік і йде далі передачею Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2.
За його словами, Лондон також відправить Києву щонайменше три батареї далекобійної артилерії AS-90 калібру 155 мм, низку броньованих машин, включаючи Bulldog.
Уоллес додав, що Британія працюватиме зі США та іншими, щоб переконатися, що цей пакет буде доставлений Україні належним чином.
За його словами, Лондон також відправить Києву щонайменше три батареї далекобійної артилерії AS-90 калібру 155 мм, низку броньованих машин, включаючи Bulldog.
Уоллес додав, що Британія працюватиме зі США та іншими, щоб переконатися, що цей пакет буде доставлений Україні належним чином.
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