Великобританія підтвердила передачу Україні партії ракет Brimstone

18:02 19 січня Київ, Україна

Великобританія в рамках пакету військової допомоги передасть Україні 600 високоточних ракет Brimstone. Про це сказав міністр оборони Бен Уоллес, повідомляє The Guardian у четвер, 19 січня.

"Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливим для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - заявив він.

Уоллес нагадав, що Британія "розблокувала" низку пакетів військової допомоги за останній рік і йде далі передачею Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2.



За його словами, Лондон також відправить Києву щонайменше три батареї далекобійної артилерії AS-90 калібру 155 мм, низку броньованих машин, включаючи Bulldog.



Уоллес додав, що Британія працюватиме зі США та іншими, щоб переконатися, що цей пакет буде доставлений Україні належним чином.