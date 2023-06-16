Британія планує заморозити російські активи до виплати компенсації за завдану шкоду Україні

15:27 26 травня Київ, Україна

Великобританія має намір заморозити державні активи росії після закінчення війни в Україні, поки кремль не погодиться виплатити компенсацію за завдану їм шкоду агресією.

Про це пише газета The Guardian із посиланням на слова британських чиновників.

На цьому наполягав насамперед міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі. Вважається, що близько 300 млрд доларів резервів російського центрального банку перебували в країнах G7 на момент заморожування, але облік активів ще не завершений.

Як повідомляється, саміт Ради Європи створив цифровий реєстр збитків для України як перший крок до міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. Загалом 44 країни та ЄС заявили про свій намір підтримати новий реєстр збитків.



За даними видання, близько 300 мільярдів доларів із резервів російського центрального банку перебували в країнах G7 на момент заморожування, але картування активів ще не завершено.



Чиновники кажуть, що робота над можливістю конфіскації російських державних активів триває день і ніч, але рішення поки що не знайдено.



Як повідомляється, останнім часом набирає сили стратегія, згідно з якою Захід утримує активи доти, доки росія не погодиться виплатити компенсацію.



Палата громад уже прийняла пропозицію, яка вимагає від уряду розробити план використання російських державних активів.