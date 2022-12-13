Британія передасть Україні системи ППО та технології захисту від "Шахедів"

Великобританія надає Україні новий пакет військової допомоги, який передбачає підтримку протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку.
У відомстві зазначили, що з початку російського вторгнення загинуло близько 6 тисяч мирних українців, головним чином через російські ракетні та артилерійські удари. Навмисні напади на цивільних осіб та цивільні об'єкти є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права.
В Управлінні також наголосили, що допомога Великобританії забезпечила доступ до електроенергії для життєво важливих українських об'єктів:
- 7 мільйонів фунтів стерлінгів надано для встановлення понад 850 генераторів
- 5 мільйонів фунтів стерлінгів спрямовано до Фонду підтримки енергетики України.
Крім того, британський уряд надасть ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку української енергетики.
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