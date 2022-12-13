Британія передасть Україні системи ППО та технології захисту від "Шахедів"

19:37 13 грудня Київ, Україна

Великобританія надає Україні новий пакет військової допомоги, який передбачає підтримку протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку.

"Перед обличчям цих жорстоких нападів Велика Британія продовжує залишатися з Україною. Прем'єр-міністр оголосив про пакет підтримки протиповітряної оборони вартістю 50 млн фунтів стерлінгів, який містить 125 зенітних установок і технології для протидії смертоносним безпілотникам, які постачає Іран", - повідомило Управління в Twitter.

У відомстві зазначили, що з початку російського вторгнення загинуло близько 6 тисяч мирних українців, головним чином через російські ракетні та артилерійські удари. Навмисні напади на цивільних осіб та цивільні об'єкти є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права.



В Управлінні також наголосили, що допомога Великобританії забезпечила доступ до електроенергії для життєво важливих українських об'єктів:

7 мільйонів фунтів стерлінгів надано для встановлення понад 850 генераторів

5 мільйонів фунтів стерлінгів спрямовано до Фонду підтримки енергетики України.

Крім того, британський уряд надасть ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку української енергетики.