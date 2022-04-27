Британія передасть Україні ракети Brimstone

08:01 27 квітня Київ, Україна

Великобританія поставить Україні високотехнологічні ракети класу Brimstone протягом кількох тижнів.

Про це повідомив заступник міністра оборони Сполученого Королівства Джеймс Хіпі, виступаючи у вівторок, 26 квітня, перед парламентом.

"Хочу проінформувати Палату громад, що ми надамо Brimstone у наступні кілька тижнів, можливо, поки парламент перебуває на перерві перед тронною промовою королеви", - сказав він.

Уточнимо, мова Єлизавети II, яка за традицією знаменує собою відкриття нової сесії парламенту, запланована на 10 травня.



Brimstone - самонавідна ракета класу "повітря-земля". Розроблено міжнародним консорціумом MDBA для британських ВПС.

Забезпечена активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються.. Крім того, є можливість лазерного наведення.