Британія обіцяє надіслати ще зброї в Україну

11:04 24 лютий Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна отримає додаткову допомогу у вигляді зброї. Під час виступу в парламенті він заявив про те, що Сполучене Королівство продовжить надавати військову допомогу нашій країні.

" У світлі все більш загрозливої поведінки Росії і в продовження нашого колишнього курсу Сполучене Королівство незабаром надішле новий пакет військової допомоги Україні. Він міститиме і оборонні озброєння, і постачання нелетального характеру " , - сказав Джонсон.

Яку саме зброю Великобританія поставить Україні, уряд не каже.

Раніше Великобританія надіслала українській армії партію протитанкових гранатометів NLAW.