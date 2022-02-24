Британія обіцяє надіслати ще зброї в Україну

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна отримає додаткову допомогу у вигляді зброї. Під час виступу в парламенті він заявив про те, що Сполучене Королівство продовжить надавати військову допомогу нашій країні.
"У світлі все більш загрозливої поведінки Росії і в продовження нашого колишнього курсу Сполучене Королівство незабаром надішле новий пакет військової допомоги Україні. Він міститиме і оборонні озброєння, і постачання нелетального характеру", - сказав Джонсон.
Яку саме зброю Великобританія поставить Україні, уряд не каже.
Раніше Великобританія надіслала українській армії партію протитанкових гранатометів NLAW.
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