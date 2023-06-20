Британія не скасує санкції проти росії, доки Україна не отримає компенсацію

Великобританія схвалила законодавство, яке дозволить їй зберігати санкції проти росії, допоки кремль не виплатить компенсацію Україні.
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.
За його словами, завдяки новим законам Великобританія "змінює санкційний підхід".
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Великобританія заморозила понад 23 мільярди доларів активів і ввела санкції проти понад 1550 росіян, у тому числі Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу "Челсі".
Уряд Великобританії також заявив, що підсанкційні росіяни, які заявляють, що підтримують Україну, тепер матимуть новий спосіб пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.
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