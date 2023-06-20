Британія не скасує санкції проти росії, доки Україна не отримає компенсацію

16:10 19 червня Київ, Україна

Великобританія схвалила законодавство, яке дозволить їй зберігати санкції проти росії, допоки кремль не виплатить компенсацію Україні.



Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від вторгнення росії, жахливі наслідки війни володимира путіна очевидні. Потреби України у відновленні є – і будуть величезними”, – сказав Джеймс Клеверлі.

За його словами, завдяки новим законам Великобританія "змінює санкційний підхід".

"Завдяки нашим новим заходам, сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід Великобританії, підтверджуючи, що наша країна готова використовувати санкції для того, щоб росія заплатила за відновлення України, на яку вона напала", - сказав глава МЗС Великобританії.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Великобританія заморозила понад 23 мільярди доларів активів і ввела санкції проти понад 1550 росіян, у тому числі Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу "Челсі".



Уряд Великобританії також заявив, що підсанкційні росіяни, які заявляють, що підтримують Україну, тепер матимуть новий спосіб пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.