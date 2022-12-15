Британія не відкидає передачі Україні ракет Storm Shadow - Воллес

17:39 15 грудня Київ, Україна

Міністерство оборони Великобританії не відкидає передачі Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.



Про це в інтерв'ю Times Radio заявив керівник Міноборони королівства Бен Воллес у відповідь на питання ведучої.

"Росія не хотіла б знати про те, який вид зброї ми можемо чи не можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми проведемо обговорення з українцями щодо їхніх потреб. Вочевидь, визначимо, що буде далі. Я зроблю оголошення, якщо щось зміниться, ми не робитимемо це за зачиненими дверима. Ми зробимо заяву, щоб росія зрозуміла, що це відповідь на її поведінку", - наголосив міністр.

Бен Воллес додав, що підтримує надання Україні американських ракетних комплексів Patriot.

"Якщо США зроблять це, це стане дуже значним кроком", - зазначив чиновник.

Storm Shadow - авіаційна крилата ракета класу "повітря - земля" спільної розробки Великобританії та Франції. Вона призначена для знищення стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Дальність польоту ракети сягає понад 250 км.



12 грудня Бен Воллес заявив, що Великобританія може розглянути питання передачі Україні зброї великої дальності у разі, якщо росія продовжить завдавати ударів по українських цивільних об'єктах.