Британія не відправлятиме своїх військових в Україну до закінчення війни

Великобританія не тренуватиме українських військових на території України до закінчення війни, незважаючи на попередню заяву британського міністра оборони.
Про це сказав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак виданню Sky News.
Раніше новообраний міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс сказав, що британські війська вперше будуть розміщені в Україні відповідно до планів, які обговорюються з військовими.
Шеппс заявив, що провів переговори з керівництвом армії, щоб надалі перенести офіційну програму навчання під керівництвом Великої Британії в Україну, а не покладатися на бази Британії та інших членів НАТО.
Глава британського уряду уточнив, що ці плани є довгостроковими і найближчим часом британські війська не будуть відправлені в Україну.
Раніше новообраний міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс сказав, що британські війська вперше будуть розміщені в Україні відповідно до планів, які обговорюються з військовими.
Шеппс заявив, що провів переговори з керівництвом армії, щоб надалі перенести офіційну програму навчання під керівництвом Великої Британії в Україну, а не покладатися на бази Британії та інших членів НАТО.
Глава британського уряду уточнив, що ці плани є довгостроковими і найближчим часом британські війська не будуть відправлені в Україну.
Він додав, що деякі повідомлення з цього питання були хибними.
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