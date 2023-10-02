Британія не відправлятиме своїх військових в Україну до закінчення війни

07:41 02 жовтня Київ, Україна

Великобританія не тренуватиме українських військових на території України до закінчення війни, незважаючи на попередню заяву британського міністра оборони.
 
Про це сказав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак виданню Sky News.

Раніше новообраний міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс сказав, що британські війська вперше будуть розміщені в Україні відповідно до планів, які обговорюються з військовими.

Шеппс заявив, що провів переговори з керівництвом армії, щоб надалі перенести офіційну програму навчання під керівництвом Великої Британії в Україну, а не покладатися на бази Британії та інших членів НАТО.

Глава британського уряду уточнив, що ці плани є довгостроковими і найближчим часом британські війська не будуть відправлені в Україну.
"Це щось на довгострокову перспективу, а не тут і зараз – немає британських солдатів, які будуть відправлені воювати у нинішньому конфлікті. Це не те, що відбувається", - сказав Сунак.
Він додав, що деякі повідомлення з цього питання були хибними.