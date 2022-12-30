Великобританія направила в Україну партію обладнання для розмінування

10:16 30 грудня Київ, Україна

Великобританія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб. Про це повідомляється на сайті британського уряду у п'ятницю, 30 грудня.



Вказано, що ці поставки є останніми у безперервних постачаннях підтримки, яку Великобританія надавала Україні протягом 2022 року, але вона триватиме у 2023 році.

"Використання росією протипіхотних мін і націлювання на цивільну інфраструктуру підкреслює жорстокість путінського вторгнення, що шокує. Цей останній пакет підтримки Сполученого Королівства допоможе Україні безпечно очистити землю та будинки, коли вона повертає свою законну територію", – сказав міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Повідомляється, що VALLON допоможе ЗСУ долати мінні поля та розчистити безпечні маршрути на дорогах та стежках. Це також може допомогти гарантувати, що цивільна інфраструктура та будинки будуть очищені від вибухонебезпечних речовин, що дозволить людям безпечно повернутися до своїх будинків.



А комплекти для знешкодження бомб призначені для знешкодження підривника від нерозірваних російських бомб, боєприпасів та саморобних вибухових пристроїв. Зазначається, що це обладнання боротьби з вибуховими боєприпасами є одним із найновіших у широкому спектрі обладнання, яке Британія передала Україні для підтримки боротьби з незаконним вторгненням росії.