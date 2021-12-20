Британія модернізує свої військові бази у Німеччині через РФ

16:08 27 листопад Київ, Україна

Напружена ситуація на кордоні України та Росії викликає певне хвилювання у військових та політичних колах Європи. Небезпечна конфронтація між Кремлем і країнами НАТО змушує останніх переглянути свій військовий потенціал.

Не минуло й року, як закінчився вихід із Західної Німеччини британських військ, які перебували там із часів Другої світової війни. І ось напружена ситуація в Європі, що провокується Росією, змушує Лондон знову повертати свій військовий контингент на територію ФРН. Передбачається, що техніка та військовослужбовці братимуть участь у бойових навчаннях країн-членів НАТО.

Як заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, модернізація ЗС Британії, окрім підвищення боєздатності, включає і відновлення присутності британського контингенту в деяких частинах планети. Такими опорними базами для сухопутних військ стануть Німеччина, Оман та Кенія. Такі дії допоможуть забезпечити адекватну реакцію на загрози, що надходять із боку Росії та Китаю.

"Наша армія буде діяти по всьому світу, маючи можливості протистояти великій кількості загроз - від кібервійни до конфлікту на полі бою", - підкреслив Уоллес.

Щоб забезпечити свою армію, уряд Британії в найближчі 10 років виділить 8,6 мільярда фунтів стерлінгів, а чисельність військ з метою економії скоротять до 2025 року на 9 тисяч солдатів.