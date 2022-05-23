Британія та Україна обговорили зняття морської блокади Одеси

09:50 23 травня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, зателефонувавши 22 травня ввечері, обговорили перспективи зняття російської морської блокади Одеси та відновлення морського експорту з України.

Про це повідомляє Reuters.



Офіційні повідомлення про зміст розмови лаконічні. Як передає агентство Reuters із посиланням на прес-службу Джонсона, британський прем'єр пообіцяв "подвоїти зусилля, щоб забезпечити життєво необхідну продовольчу та гуманітарну допомогу народу України, а також щоб країна змогла експортувати свої товари".



Зеленський згадав про розмову з Джонсоном у вечірньому відеозверненні.