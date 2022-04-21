Британія та Євросоюз запровадили нові санкції проти Росії за військові злочини в Україні

20:10 21 квітня Київ, Україна

Британський уряд оголосив і розширення «чорного списку» фізичних осіб, який уже налічує понад тисячу імен. До нього потрапили в голову МНС Олександр Чупріян, перший заступник начальника Генштабу Микола Богдановський, а також підполковник Азатбек Омурбеков - командир 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка відповідальна за сотні смертей мирних жителів.



Санкції направили на генералів, які чинили звірства на лінії фронту, а також осіб та компанії, які підтримують армію Володимира Путіна, йдеться у заяві британського кабміну.. Серед них – голова РЗ Олег Білозеров, концерн «Калашников» та ГЛТК – одна з найбільших лізингових компаній Росії.



Економічна частина санкцій включатиме повне ембарго на російські срібло, ікру та лісоматеріали, а також різке – на 35 процентних пунктів – підвищення мит на товари з Росії обсягом понад 1 млрд фунтів на рік, включаючи каучук та алмази.



Євросоюз вніс у списки санкцій українського бізнесмена Сергія Курченка та росіянина Євгена Пригожина, якого називали головою ПВК «Вагнера» та господарем кремлівської «фабрики тролів». Курченко допомагав російським держкорпораціям обходити обмежувальні заходи ЄС, діючи як посередник, а Пригожин активно здійснював дії, що загрожують територіальній цілісності та суверенітету України, йдеться в Єврокомісії.