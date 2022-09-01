Британія, Франція та Німеччина підтримуватимуть Україну до перемоги

З кожним днем протистояння України та росії роль Києва зростає, а кремль втрачає свої сили. Про це у суботу, 27 серпня, написав у колонці для The Mail прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Він також наголосив, що війна в Україні стала "шоком" для Європи.
"Чого ніхто не очікував, так це рішення володимира путіна - і це було тільки його рішення - почати 24 лютого злісний та безглуздий напад на ні в чому не винну європейську країну", - пише прем'єр.
При цьому прем'єр зазначив, що вторгнення росії в Україну мало значний вплив на британців. Він зазначив, що саме через путіна у Британії зросли ціни на продукти та енергоресурси.
"Саме розв'язана росією війна призвела до того, що для британців рахунок за електроенергію подвоюється, і саме це було однією з цілей путіна", - наголосив Джонсон.
"Путін вважає, що у м'якотілих європейських політиків не вистачить духу йому протистояти, і що цієї зими Захід зніме санкції і почне клянчити російські нафту і газ і підштовхувати українців до укладання угоди з кремлем, якою б нудотною вона не була. Але абсолютно очевидно, що цього не буде", - вважає Джонсон.
Джонсон зазначив, що Захід має бути стійким, інакше путін вибере для себе нову мету.
"Ми повинні продовжувати підтримувати українців - і їхні військові успіхи, як і раніше, чудові. Володимир Зеленський показав, що його країна принципово непереможна", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову, під час якої підтвердили готовність підтримувати Україну у війні проти росії "стільки, скільки буде потрібно".
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна готова роками підтримувати Україну у боротьбі проти російського вторгнення. Про це у середу, 27 серпня, пише DW.
"Звичайно, я хотіла б, щоб війна якнайшвидше закінчилася, але, на жаль, ми повинні виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала вона журналістам.
Вона наголосила, що Україна захищає свободу у Європі.
"І ми підтримуємо її фінансовими та військовими засобами. Доки це необхідно. Крапка", - наголосила глава МЗС.
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