Британія, Франція та Німеччина підтримуватимуть Україну до перемоги

12:24 28 серпня Київ, Україна

З кожним днем протистояння України та росії роль Києва зростає, а кремль втрачає свої сили. Про це у суботу, 27 серпня, написав у колонці для The Mail прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Він також наголосив, що війна в Україні стала "шоком" для Європи.

"Чого ніхто не очікував, так це рішення володимира путіна - і це було тільки його рішення - почати 24 лютого злісний та безглуздий напад на ні в чому не винну європейську країну", - пише прем'єр.

При цьому прем'єр зазначив, що вторгнення росії в Україну мало значний вплив на британців. Він зазначив, що саме через путіна у Британії зросли ціни на продукти та енергоресурси.

"Саме розв'язана росією війна призвела до того, що для британців рахунок за електроенергію подвоюється, і саме це було однією з цілей путіна", - наголосив Джонсон. "Путін вважає, що у м'якотілих європейських політиків не вистачить духу йому протистояти, і що цієї зими Захід зніме санкції і почне клянчити російські нафту і газ і підштовхувати українців до укладання угоди з кремлем, якою б нудотною вона не була. Але абсолютно очевидно, що цього не буде", - вважає Джонсон.

Джонсон зазначив, що Захід має бути стійким, інакше путін вибере для себе нову мету.

"Ми повинні продовжувати підтримувати українців - і їхні військові успіхи, як і раніше, чудові. Володимир Зеленський показав, що його країна принципово непереможна", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову, під час якої підтвердили готовність підтримувати Україну у війні проти росії "стільки, скільки буде потрібно".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна готова роками підтримувати Україну у боротьбі проти російського вторгнення. Про це у середу, 27 серпня, пише DW.

"Звичайно, я хотіла б, щоб війна якнайшвидше закінчилася, але, на жаль, ми повинні виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала вона журналістам.

Вона наголосила, що Україна захищає свободу у Європі.