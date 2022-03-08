Ірина Верещук – про підступний обстріл Волновахи військами РФ

"Шановні українці! 11.45 Російська Федерація розпочала обстріл міста Волноваха з важкого озброєння. Як ви знаєте, з 9 години ранку 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарні коридори Волноваха та Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості, незважаючи на посередництво Червоного хреста, не дотримала взятих на себе зобов'язань та обстрілює місто Волноваха.



Також у напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої в районі населених пунктів Пологи та Оріхів, які унеможливлюють рух гуманітарної колони з Маріуполя до Запоріжжя.



Ми звертаємось до російської сторони припинити вогонь, повернути режим "припинення вогню" та дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору для того, щоб діти, жінки та люди похилого віку могли покинути населені пункти.



Також звертаємося до Російської Федерації дати можливість із міста Дніпро та Запоріжжя направити гуманітарні вантажі особливо з медикаментами (інсуліном тощо) та продуктами харчування” – завершила звернення Ірина Верещук.