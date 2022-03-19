Bosch зупиняє виробництво у Росії - ЗМІ

07:30 19 березня Київ, Україна

Німецька компанія Bosch, яка, за даними ЗМІ, роками оминала санкції та постачала деталі для виробництва військової техніки РФ, зупиняє роботу своїх російських заводів.

Про це повідомляє ВВС.



Німецький гігант визнав, що через проблеми постачання та доставки, можливо, доведеться піти з Росії.



Але, як зазначає ВВС, цей відхід відбувається на тлі заяв України про те, що "один із основних компонентів для російських машин піхоти постачається саме Bosch.



Голова МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Bosch постачає ці компоненти російським військовим "роками".



Зараз у Німеччині триває розслідування, щоб з'ясувати, чи порушував Bosch, таким чином, санкції ЄС проти Москви.



Компанія каже, що розпочала власне розслідування, і сприймає звинувачення "дуже серйозно".



Вже понад 300 компаній пішли з російського ринку внаслідок введених проти РФ санкцій через війну в Україні.