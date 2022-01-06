Боррель запевнив Україну у повній підтримці ЄС

07:18 06 січень Київ, Україна

Глава зовнішньої політики ЄС Жосеп Боррель під час вчорашнього візиту на лінію вогню в українському Донбасі пообіцяв, що блок повністю підтримуватиме Україну від можливої ескалації з боку Москви.



"Ми тут вперше, щоб підтвердити повну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Боррель на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.



«Будь-яка військова агресія проти України матиме неприємні наслідки та серйозну ціну», - сказав він у селі Станиця Луганська Луганської області.



«І ми координуємо свої дії зі США, НАТО і іншими партнерами-однодумцями, щоб працювати над деескалацією».



Кулеба сказав, що Україна та Європейський Союз мають спільну мету – «деескалацію ситуації дипломатичними засобами, щоб Москва знизила напруженість та відмовилася від своїх агресивних намірів».



Візит Борреля став першим візитом глави зовнішньополітичного відомства ЄС до Східної України з початку війни.



Боррель сказав, що час був правильним, тому що "геополітичний ландшафт змінюється дуже швидко, і конфлікт на кордонах України перебуває на межі поглиблення".



Нагадаємо, Вашингтон та його союзники звинуватили Росію у плануванні вторгнення після зосередження близько 100 000 військовослужбовців біля кордону з Україною. У зв'язку з цим високопосадовці з США та Росії мають намір провести в Женеві дводенні переговори щодо кризи.



Брюссель побоюється, що його відсувають на другий план, оскільки Сполучені Штати та Росія обговорюють баланс сил у Європі.



«У Європі немає безпеки без безпеки України. І зрозуміло, що будь-яке обговорення європейської безпеки має залучати ЄС та Україну», - зазначив Боррель під час візиту до України.