Борель: все вказує на те, що за підривом Каховської ГЕС стоїть росія

16:27 09 червня Київ, Україна

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що за підривом греблі Каховської ГЕС стоїть росія.

Про це Жозеп Боррель сказав в інтерв'ю громадському телебаченню Іспанії, повідомляє The Guardian.
"Греблю не бомбили. Вона була знищена вибухівкою, встановленою в місцях розташування турбін. Ця територія знаходиться під контролем росії. Мене там не було, щоби з'ясувати, хто це зробив. Але все вказує на те, що якщо це сталося на підконтрольній Росії території, важко повірити, що хтось інший причетний», – зауважив Жозеп Боррель.
У будь-якому випадку, додав Боррель, наслідки руйнування Каховської ГЕС є жахливими для України як з гуманітарної, так і з екологічної точки зору, оскільки це спричинить екологічну катастрофу.