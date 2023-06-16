Борель: все вказує на те, що за підривом Каховської ГЕС стоїть росія

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що за підривом греблі Каховської ГЕС стоїть росія.
Про це Жозеп Боррель сказав в інтерв'ю громадському телебаченню Іспанії, повідомляє The Guardian.
Про це Жозеп Боррель сказав в інтерв'ю громадському телебаченню Іспанії, повідомляє The Guardian.
У будь-якому випадку, додав Боррель, наслідки руйнування Каховської ГЕС є жахливими для України як з гуманітарної, так і з екологічної точки зору, оскільки це спричинить екологічну катастрофу.
Як повідомили раніше в ГУР, росія залучила окремі спеціальні групи для мінування та знищення греблі Каховської гідроелектростанції.
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