Борель: все вказує на те, що за підривом Каховської ГЕС стоїть росія

"Греблю не бомбили. Вона була знищена вибухівкою, встановленою в місцях розташування турбін. Ця територія знаходиться під контролем росії. Мене там не було, щоби з'ясувати, хто це зробив. Але все вказує на те, що якщо це сталося на підконтрольній Росії території, важко повірити, що хтось інший причетний», – зауважив Жозеп Боррель.