Боррель порівняв війну в Ізраїлі та Україні та згадав про роль росії
19:29 23 жовтня Київ, Україна
Війна в Україні та війна в Ізраїлі мають різні причини та наслідки, проте обидві фактично вигідні російській федерації.
Про це сказав Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель
перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
"Українська війна і ця війна мають різні причини та наслідки, але обидві вони поширюють хвилі шоку по всьому світу. І росія, безумовно, користується цією ситуацією. Вони мають проблему подвійних стандартів, яка вже була до війни в Газі. Зараз це відбувається знову. Знову повертається. І ми повинні бути дуже обережними, щоб виявляти однакову стурбованість щодо кожного вбитого цивільного", - сказав Боррель.
Він наголосив, що ЄС рішуче підтримує Ізраїль, однак має враховувати, що не лише громадяни Ізраїлю, а й безневинні палестинці є жертвами ХАМАСу.
Глава європейської дипломатії також зазначив, що атаки ракет та снарядів із Гази мають припинитися, а заручників має бути звільнено, проте за його словами, пріоритетом є забезпечення доступу гуманітарної допомоги до Гази.
"У Каїрі Генеральний секретар ООН рішуче закликав дозволити в'їзд гуманітарної допомоги (в Сектор Гази - ред.). Першого дня було дозволено в'їзд 20 вантажівок. Вчора було ще близько 20. Але у звичайний час ми бачили 100 вантажівок, які в'їжджали до Гази щодня. Тож зрозуміло, що 20 – це мало”, – додав Боррель.
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