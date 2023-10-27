Боррель порівняв війну в Ізраїлі та Україні та згадав про роль росії

"Українська війна і ця війна мають різні причини та наслідки, але обидві вони поширюють хвилі шоку по всьому світу. І росія, безумовно, користується цією ситуацією. Вони мають проблему подвійних стандартів, яка вже була до війни в Газі. Зараз це відбувається знову. Знову повертається. І ми повинні бути дуже обережними, щоб виявляти однакову стурбованість щодо кожного вбитого цивільного", - сказав Боррель.