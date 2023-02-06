Боррель прокоментував можливість відправлення військ ЄС в Україну
08:59 06 лютого Київ, Україна
Питання у відправленні військових країн Євросоюзу в Україну не стояло і не стоїть на порядку денному. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель
в інтерв'ю El Pais.
"Ми вступили б у війну, якби ввели війська в Україну, але це точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", - сказав він.
При цьому Боррель вказав на участь військових Європи у підготовці українських військовослужбовців та зазначив, що ті зараз навчають екіпажі танків.
"Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Підготовка бійців ЗСУ вже розпочалася в рамках військової місії Євросоюзу у тренувальних таборах Польщі та Німеччини. Це не схоже на навчання водінню машини, це потребує тижнів дуже спеціалізованого навчання", - розповів він.
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