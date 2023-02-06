Боррель прокоментував можливість відправлення військ ЄС в Україну

08:59 06 лютого Київ, Україна

Питання у відправленні військових країн Євросоюзу в Україну не стояло і не стоїть на порядку денному. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю El Pais.

"Ми вступили б у війну, якби ввели війська в Україну, але це точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", - сказав він.

При цьому Боррель вказав на участь військових Європи у підготовці українських військовослужбовців та зазначив, що ті зараз навчають екіпажі танків.