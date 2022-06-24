Борель відвідає Іран для переговорів щодо ядерної угоди

Боррель проведе зустрічі з міністром закордонних справ Хосейном Аміром-Абдоллахіаном та іншими іранськими колегами.
Про це повідомила зовнішньополітична служба ЄС.
Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану повідомив, що на переговорах обговорюватимуть двосторонні відносини, регіональні та міжнародні питання, а також ситуацію зі зняттям санкцій.
У березні країни Заходу наблизилися до поновлення угоди з Іраном, укладеної у 2015 році, але переговори були зірвані частково через суперечку про те, чи Сполучені Штати повинні виключити Революційну гвардію Ірану зі свого списку Іноземних терористичних організацій (FTO).
Новини про раніше неоголошений візит Борреля з'явилися після того, як Амір-Абдоллахіан заявив минулого тижня, що Іран все ще вірить у успішність переговорів.
Переговори у Відні, які розпочалися у квітні минулого року, мають на меті повернути США до ядерної угоди, у тому числі шляхом зняття санкцій з Ірану, та забезпечити повне виконання Тегераном своїх зобов'язань.
Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа, перш ніж ввести хвилю різких санкцій проти країни.
Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану повідомив, що на переговорах обговорюватимуть двосторонні відносини, регіональні та міжнародні питання, а також ситуацію зі зняттям санкцій.
У березні країни Заходу наблизилися до поновлення угоди з Іраном, укладеної у 2015 році, але переговори були зірвані частково через суперечку про те, чи Сполучені Штати повинні виключити Революційну гвардію Ірану зі свого списку Іноземних терористичних організацій (FTO).
Новини про раніше неоголошений візит Борреля з'явилися після того, як Амір-Абдоллахіан заявив минулого тижня, що Іран все ще вірить у успішність переговорів.
Переговори у Відні, які розпочалися у квітні минулого року, мають на меті повернути США до ядерної угоди, у тому числі шляхом зняття санкцій з Ірану, та забезпечити повне виконання Тегераном своїх зобов'язань.
Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа, перш ніж ввести хвилю різких санкцій проти країни.
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