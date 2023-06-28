Боррель засудив рф за ракетний удар по Краматорську

18:06 28 червня Київ, Україна

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель засудив ракетну атаку, здійснену росією в місті Краматорськ, називаючи її жорстоким актом терору.

"Росія знову продемонструвала жорстокий акт терору, цього разу спрямований проти мирних жителів України. Ракета, випущена російськими збройними силами, уразила ресторан і торговий центр у Краматорську, відомих як місця зустрічі міжнародної преси. Такі дії росії є явним порушенням міжнародного права та вважаються військовим. злочином",- написав Жозеп Боррель у своєму повідомленні у Twitter.



Він також додав, що подібні атаки лише підтверджують порушення росією встановлених міжнародних норм та загрозу мирним жителям України.



Боррель закінчив свою заяву, наголосивши на необхідності вжиття міжнародних заходів для припинення таких порушень та покарання винних.