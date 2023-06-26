Боррель анонсував новий пакет військової допомоги для України від ЄС на 3,5 млрд євро

11:08 26 червня Київ, Україна

Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ 26 червня розгляне новий пакет військової допомоги для України на 3,5 мільярда євро.

Про це високопосадовець ЄС Жозеп Боррель заявив у Люксембурзі перед початком Ради міністрів ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС прийме нову додаткову військову допомогу для України – 3,5 мільярда (євро – ред.). Я думаю, що це важливіше, ніж будь-коли — продовжувати підтримувати Україну. Тому що те, що сталося цими вихідними, показує, що війна проти України руйнує російську владу і впливає на її політичну систему", — сказав Боррель.

Він додав, що в ЄС уважно стежать за тим, що відбувається. І зараз саме той момент, щоб підтримати Україну більше, ніж будь-коли.



Боррель також заявив, що ЄС має враховувати, що росія, яка є ядерною силою, входить до стадії політичної нестабільності, і це тривожний розвиток подій.

"Найважливішим висновком із цієї ситуації є те, що війна проти України, яку розпочав путін, робить вразливою її (рф — ред.) політичну систему та руйнує її військову силу. Той монстр ”Вагнер”, створений путіним, цей монстр зараз почав кусати, він обернувся проти власного творця, що є важливим наслідком війни проти України. Я маю намір поділитися з міністрами інформацією, яку маю", - сказав Боррель.

Він додав, що окрім продовження допомоги для України Рада міністрів ЄС із закордонних справ розгляне підготовку саміту з Латинською Америкою та ситуацію в Косові.