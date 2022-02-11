Борис Гризлов: ефективність роботи ТКГ блокується українською стороною

06:57 20 травень Київ, Україна

Українське представництво в ТКГ уникає прямого вирішення конфлікту на Донбасі і не бажає співпрацювати з представниками самопроголошених республік.

Про це заявив повпред РФ в ТКГ Борис Гризлов.

"Умови мирного, невійськового врегулювання конфлікту Україна, як і раніше, тримає в секреті, а на пропозиції Донбасу не дає ні позитивної, ні негативної відповіді і, всупереч прямим вимогам, уникає прямого діалогу з Донбасом. Таким чином, з усіх питань робота заблокована", - сказав він журналістам за підсумками засідання контактної групи 19 травня.

Гризлов додав, що така позиція Києва "вкрай негативна і тільки погіршує ситуацію".

"Він також поскаржився, що обстріли в Донбасі тривають, і напередодні засідання посилилися. Гризлов додав, що українська сторона відмовляється надавати представникам самопроголошених республік гарантії безпеки для відновлення інфраструктури, зруйнованої в результаті бойових дій", - повідомляє видання.

Нагадаємо, 18 травня пройшли відеоконференції робочих груп з питань безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи і економічної робочої групи Тристоронньої контактної групи.