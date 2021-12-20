Борис Джонсон дзвонив Путіну: Напад буде помилкою

07:36 14 грудень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 13 грудня зателефонував Володимиру Путіну з метою обговорити ситуацію на російсько-українських кордонах. Чиновник висловив стурбованість англійського уряду тим, що Росія може наростити військові сили поблизу території України. У випадку, якщо це відбудеться, за словами Джонсона, Кремль припуститься «стратегічної помилки».



Політики також обговорили чинну Мінську угоду та важливість дотримання її умов. Проте під час розмови Путін, як пізніше заявили у Кремлі, навів приклади деструктивної лінії Києва, спрямованої на зрив Мінських угод.

Нагадаємо, що колега Бориса Джонсона, міністр британського МЗС, напередодні саміту G7 також заявила про припущення «стратегічної помилки» урядом РФ, якщо Росія здійснить вторгнення на територію України.