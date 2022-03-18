Боротьба з тероризмом: Зеленський ввів в дію рішення РНБО

09:30 18 червня Київ, Україна

Президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) по боротьбі з тероризмом, контроль за виконанням рішення покласти на секретаря РНБО Олексія Данилова

Документ був схвалений Радою національної безпеки і оборони 4 червня 2021 року, відповідний указ №251/2021 опублікований на сайті глави держави.

"Згідно зі статтею 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Про звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом", - йдеться в документі.

Уряду і Службі безпеки України доручено забезпечити облік результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом під час реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої указом президента України від 5 березня 2019 року № 53.



Указ набирає чинності з дня його опублікування.