Боротьба з тероризмом: Зеленський ввів в дію рішення РНБО

Президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) по боротьбі з тероризмом, контроль за виконанням рішення покласти на секретаря РНБО Олексія Данилова.
Документ був схвалений Радою національної безпеки і оборони 4 червня 2021 року, відповідний указ №251/2021 опублікований на сайті глави держави.
Уряду і Службі безпеки України доручено забезпечити облік результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом під час реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої указом президента України від 5 березня 2019 року № 53.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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