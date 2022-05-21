Боротьба з кнопкодавством: нардепам посилять відповідальність

Про це повідомив Разумков після наради представників усіх депутатських фракцій і груп 18 грудня.

"Це спільна позиція всіх депутатських фракцій і груп... розробити зміни до законодавства, які б ввели більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування і в рамках збільшення кримінальної відповідальності, і в рамках адміністративної (відповідальності. - ред.). Це необхідно зробити до 15 січня", - розповів спікер парламенту.