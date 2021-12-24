Більшість українців вважають, що переговори з Путіним можливі лише за участю західних партнерів

14:08 24 грудень Київ, Україна

Більшість українців (58,1%) вважають, що переговори з Путіним слід вести лише за участю західних партнерів. При цьому менше третини (26,6%) дотримуються думки, що миру можна досягти під час прямих переговорів російського та українських президентів.

Результати опитування, проведеного у грудні, опублікував Київський міжнародний інститут соціології.



Окрім ставлення до прямих переговорів Путін-Зеленський, опитування стосувалося сприйняття військової загрози з боку Росії та ставлення до вступу України до ЄС та НАТО.



Як показало дослідження, майже половина опитаних (49,2%) вважають загрозу вторгнення Росії на українську територію взимку-навесні 2022 реальною. У меншості (41,4%) – ті, хто вважає, що вторгнення не буде.

При цьому більшість респондентів висловилися за вступ України до ЄС та НАТО.



Соціологи поставили респондентам питання, як би вони проголосували, якби найближчої неділі проходив референдум щодо вступу України до Євросоюзу та НАТО. Згідно з результатами дослідження, вступ до ЄС підтримав би 75,7%, а вступ до НАТО – 67,8% учасників референдуму.



У респондентів запитали, крім того, зменшила б російську загрозу відмова від перспективи членства України в НАТО, як цього вимагає Путін.



Менше третини українців (29,7%) вважають, що такий крок знизив би російську загрозу. Водночас, на думку більш ніж третини опитаних (39,2%), відмова від перспективи членства в НАТО лише розпалить агресивність Путіна та послабить безпеку України.