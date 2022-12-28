Більшість країн не підтримують виключення росії з Ради Безпеки ООН - МЗС Естонії

Більшість держав не поділяють підхід України до питання членства російської федерації в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу поки не перспективне.
Про це пише ERR із посиланням на віцеканцлера Міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера.
Про це пише ERR із посиланням на віцеканцлера Міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера.
Водночас він зазначив, що великої міжнародної підтримки в України з питання виключення росії з Ради Безпеки ООН немає, а розгляд цієї пропозиції був би можливий лише за умови згоди дуже великої кількості держав.
Тому, на думку віцеканцлера естонського МЗС, це питання поки що безперспективне, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких росію справді можна потіснити та ізолювати.
Тому, на думку віцеканцлера естонського МЗС, це питання поки що безперспективне, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких росію справді можна потіснити та ізолювати.
У понеділок, 26 грудня Україна офіційно порушила питання вилучення росії з Ради Безпеки ООН. МЗС України оприлюднило заяву, в якій закликає країни ООН відновити застосування Статуту ООН щодо легітимності перебування росії в ООН.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі