Більшість країн не підтримують виключення росії з Ради Безпеки ООН - МЗС Естонії

15:35 28 грудня Київ, Україна

Більшість держав не поділяють підхід України до питання членства російської федерації  в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу поки не перспективне.

Про це пише ERR із посиланням на віцеканцлера Міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера.
"Естонія один із лідерів та найактивніших прихильників України за темами, які саме стосуються ізолювання росії в різних організаціях, усунення росії від ухвалення рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже добрий і правильний", - зазначив Вольмер.
Водночас він зазначив, що великої міжнародної підтримки в України з питання виключення росії з Ради Безпеки ООН немає, а розгляд цієї пропозиції був би можливий лише за умови згоди дуже великої кількості держав.

Тому, на думку віцеканцлера естонського МЗС, це питання поки що безперспективне, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких росію справді можна потіснити та ізолювати.
"Якщо дійсно дійде до того, що це поставлять на голосування у Раді Безпеки, то росія, очевидно, це заблокувала б. Це, очевидно, одна з тих причин, через яку більшість держав зараз не думає, що це було б дуже реалістичним напрямком діяльності", - сказав Вольмер.
У понеділок, 26 грудня Україна офіційно порушила питання вилучення росії з Ради Безпеки ООН. МЗС України оприлюднило заяву, в якій закликає країни ООН відновити застосування Статуту ООН щодо легітимності перебування росії в ООН.