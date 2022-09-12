Більшість російських підрозділів в Україні перейшли в оборону - британська розвідка

09:32 12 вересня Київ, Україна

На тлі успішного контрнаступу ЗСУ більшість російських сил змушена перейти виключно до оборони. Ситуація на фронті ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва країни.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії, опублікованому 12 вересня.

"Перед обличчям наступу України росія, ймовірно, наказала вивести свої війська з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскол. У цьому секторі залишаються ізольовані осередки опору, але з середи Україна повернула собі територію, яка як мінімум вдвічі перевищує площу Великого Лондона", - зазначили британські військові.

За даними розвідки, на півдні України, неподалік Херсона, війська росії "з усіх сил намагаються перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту". Зазначається, що українська далекобійна артилерія так часто б'є по переправах через Дніпро, що росія не може проводити ремонт пошкоджених автодорожніх мостів.